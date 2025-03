Léo Pereira rebate Vegetti sobre arbitragem em Vasco e Flamengo

Temos que acreditar que esses jogadores que votaram contra o sintético não gostaram de jogar aqui hoje. Mas é aquilo que a gente conversou durante a semana: sabíamos que eles iam mudar o jogo para cá e a gente não tem muito o que fazer, foge do nosso controle. Temos que controlar aquilo que está ao nosso alcance, que é treinar bem, se preparar ao máximo e dar o nosso melhor, independente do local. É claro que é um pouco confuso porque eles pedem para jogar no Maracanã e agora eles pedem para jogar no Nilton Santos. Fica um pouco controverso essa parte, mas a gente tem que focar no que podemos controlar

Léo Pereira

Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar no próximo sábado (8) no Maracanã. O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que fica com a vaga na final do Campeonato Carioca.