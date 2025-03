Bigode e Scarpa podem se encontrar pela 1ª vez desde caso das criptomoedas

Por outro lado, Gustavo Scarpa tem um problema no tornozelo e é duvida para as finais do Estadual. O meia perdeu o treinamento da última sexta-feira e corre o risco de desfalcar o time de Cuca na disputa pelo título.

Classificação e jogos Mineiro

Gustavo Scarpa reage à contratação de Willian Bigode pelo América-MG Imagem: Reprodução/Instagram

O meio-campista, porém, já está no clima no reencontro e comentou a postagem do América-MG com o anúncio. Scarpa compartilhou uma carinha sorrindo no post no Instagram do Coelho, compartilhado com Willian Bigode.

Europa e Série B adiaram o encontro

Gustavo Scarpa estava no Nottingham Forest quando revelou o imbróglio com Willian Bigode e só voltou ao Brasil na temporada 2024. O meio-campista ainda teve uma passagem pelo Olympiacos, da Grécia, antes de fechar com o Atlético-MG.

Já a queda do Santos para a Série B impediu o embate em 2024. O Alvinegro paulista também não disputou a Copa do Brasil ou a Copa Libertadores, duas competições que o Galo disputou.