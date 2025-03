Flamengo tenta manter Vasco 'freguês' em fim de pré-temporada

O Flamengo começa, neste sábado, a decidir quem será o primeiro finalista do Campeonato Carioca. No duelo contra o Vasco, às 17h45, no Estádio Nilton Santos, o rubro-negro defende uma freguesia importante nos últimos anos e tenta confirmar o favoritismo, mesmo que ainda em ritmo de pré-temporada.

O que aconteceu

Nos últimos 30 jogos entre os clubes, o Fla perdeu apenas duas vezes. São 17 vitórias e 11 empates nesse período, além de 50 gols marcados e 23 sofridos. Essa é a maior freguesia dos clássicos envolvendo os 13 grandes do país.

A última vitória do Vasco foi em 2023. Na Taça Guanabara, o cruz-maltino bateu o rubro-negro por 1 a 0. A outra aconteceu em 2021, na mesma competição, por 3 a 1.