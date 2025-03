Reforço é titular do Palmeiras nas quartas, e Vitor Roque fica fora; veja

Micael fará dupla de zaga com Murilo, que volta de suspensão. O defensor Bruno Fuchs, que também é reforço desta janela, está como opção no banco.

Vitor Roque foi inscrito no Paulistão, mas não está entre os relacionados porque ainda não retornou ao país. O atacante de 20 anos foi anunciado ontem e é esperado para se apresentar nos próximos dias. Ele estava defendendo o Bétis, emprestado pelo Barcelona.

A bola vai rolar a partir das 20h30 (de Brasília) e será transmitido pelo UOL Play. A Cazé TV, o Nosso Futebol e o Zapping também exibem a partida.

A disputa irá para os pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar. O duelo está sendo disputado na casa do São Bernardo porque o time do ABC paulista terminou em primeiro do Grupo D, à frente do Alviverde pelo número de vitórias. É a primeira vez na Era Abel que o time não tem o mando de campo nas quartas.

O Palmeiras busca o tetracampeonato inédito na era profissional do Paulistão. Vencedor das três últimas edições, o Alviverde pode ser o primeiro a levantar quatro taças seguidas do estadual desde o Paulistano, no final da década de 1910.

