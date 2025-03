Cristiano Ronaldo na Lusa? CEO da Portuguesa quer conversar com o jogador

É o maior português de todos os tempos, é a maior personalidade do mundo hoje. Seria ótimo, mas eu imagino a quantidade de gente que não oferece coisa ligada a Portugal ao Cristiano Ronaldo, né? Mas é óbvio que é um grande português, e obviamente que, em algum momento, a gente vai ter que tentar conversar Alex Bourgeois, em entrevista ao CNN Esportes S/A

A busca por grandes jogadores portugueses visa estreitar os laços do clube com o país lusitano. Na visão do dirigente, essa ligação entre Brasil e Portugal será primordial para o futuro da Lusa.

Reforçar e resgatar o orgulho da comunidade portuguesa aqui no Brasil... Sim, era exatamente isso [a ideia com a tentativa de contratação do Nani]. Estamos atrás e vamos tentar para 2026, para o Paulistão de 2026, trazer um grande português

O que a gente precisa, que faz parte do nosso plano estratégico, é criar uma ponte entre o Brasil e Portugal através da Portuguesa, que a Portuguesa seja esse canal. Já estamos com algumas coisas avançando nessa direção. A gente acredita que isso vai trazer mais próximo da gente muita gente dessa comunidade de 25 milhões. Você tem muitas coisas em Portugal, além do futebol português, pelas quais os brasileiros vão para lá, que seja por causa de vinho, de comida, de até religião, praia etc. Então, o que a gente quer é trazer tudo isso para o mais próximo aqui do Brasil para criar essa ponte

Além de Nani e CR7, o nome de Falcão García também esteve na mira da Portuguesa. Em entrevista exclusiva ao UOL Esporte, Alex Bourgeois deu detalhes sobre a negociação com o craque colombiano, ídolo de Porto e Atlético de Madri.