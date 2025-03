Corinthians encerra janela 'pé no chão' com espaço na folha e setor cheio

A única chegada foi a do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que rescindiu com o Getafe, da Espanha, e ficou livre no mercado. Em sua coletiva de apresentação, o jogador contou que havia recebido uma sondagem no ano passado, mas as conversas não foram adiante.

Deu a possibilidade do Corinthians há seis meses, na metade do ano [passado], mas não ocorreu. Apareceu a nova oportunidade e trabalhamos para isso.

Fabrizio Angileri, em coletiva de apresentação

Hugo Souza foi oficializado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF em 13 de janeiro, dois meses após o Corinthians exercer a opção de compra do goleiro. O Timão pagou 800 mil euros (R$ 4,8 milhões na cotação da época) ao Flamengo por 50% dos direitos econômicos.

No caso de Cacá, o zagueiro bateu todas as metas previstas em contrato, obrigando o Corinthians a efetivar a compra. O clube paulista pagou 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 24 milhões) ao Tokushima Vortis, do Japão, por 90% dos direitos econômicos.

Espaço na folha salarial

Para aliviar as finanças, o Corinthians também se esforçou para abrir espaço na folha salarial. O plantel corintiano chegou a bater R$ 22,5 milhões em salários, ficando entre as três mais caras do país.