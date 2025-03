Contratações do Palmeiras 2025: quem chega e quem sai ao fim da 1ª janela

A primeira janela de transferências do mercado da bola do futebol brasileiro em 2025 se encerrou ontem. O espaço para chegadas e saídas de jogadores começou no dia 3 de janeiro.

O que aconteceu

O Palmeiras fez poucas contratações, mas investiu alto. O Alviverde contratou apenas seis jogadores e priorizou a chegada de atacantes. Entre eles, Vitor Roque e Paulinho assinaram com o clube paulista.

Quando o Palmeiras poderá contratar? O Verdão tem o "benefício" de ter uma janela extra no meio do ano. Ela ficará aberta entre 2 de junho e 10 de junho, às vésperas do Super Mundial de Clubes. O Alviverde ganhou o direito de contratar por estar na competição.