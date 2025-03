Contratações do Mirassol 2025: quem chega e quem sai ao fim da 1ª janela

A primeira janela de transferências do mercado da bola do futebol brasileiro em 2025 se encerrou ontem. O espaço para chegadas e saídas de jogadores começou no dia 3 de janeiro.

O que aconteceu

Estreante na Série A, o Mirassol apostou em medalhões. Entre eles, a equipe do interior paulista conta com o lateral Reinaldo, o goleiro Walter e o atacante Clayson.

Quando o Mirassol poderá contratar? O próximo intervalo de contratações para o time paulista será de 10 de julho a 2 de setembro.