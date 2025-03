Contratações do Corinthians 2025: quem chega e quem sai ao fim da 1ª janela

A primeira janela de transferências do mercado da bola do futebol brasileiro em 2025 se encerrou ontem. O espaço para chegadas e saídas de jogadores começou no dia 3 de janeiro.

O que aconteceu

A principal aquisição do Corinthians neste período foi Hugo Souza. O Alvinegro fez o pagamento ao Flamengo para comprar direitos econômicos do goleiro Hugo Souza no fim do ano passado. O clube paulista depositou o valor de 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) e o jogador assinou, em 2025, um contrato de cinco anos.

Quando o Corinthians poderá contratar? O próximo intervalo de contratações para o Alvinegro será de 10 de julho a 2 de setembro.