Como hegemonia no Paulista faz única derrota ser 'notícia boa' ao Palmeiras

Isso não é uma preocupação para o Palmeiras por que a equipe vem de uma série muito forte jogando fora de casa. São 13 jogos de invencibilidade atuando fora da cidade de São Paulo, com 10 vitórias e três empates.

A série começou com o triunfo sobre o Athletico-PR, em setembro do ano passado, em Curitiba (PR), pelo Campeonato Brasileiro. Depois, o Verdão bateu o Vasco em Brasília (DF), empatou com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista (SP) e venceu o Juventude em Caxias do Sul (RS), o Bahia em Salvador (BA), o Atlético-GO em Goiânia (GO) e o Cruzeiro em Belo Horizonte (MG), ainda pelo torneio nacional.

Neste Paulistão, empatou com o Noroeste em Bauru (SP), venceu o Santos em Santos (SP) e o Guarani em Campinas (SP), empatou com o Água Santa em Brasília (DF) e bateu a Inter em Limeira (SP) e o Mirassol no campo do rival.

