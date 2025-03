Campeonato Carioca não tem campeão fora dos 4 grandes há quase 60 anos

O Campeonato Carioca contempla apenas os quatro maiores times do estado como campeões há quase 60 edições da competição.

O que aconteceu

O Bangu foi o último clube fora do quarteto principal a conquistar o Campeonato Carioca, em 1966. O time ficou com a taça após vencer o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, em 18 de dezembro, diante de 143.978 torcedores. Na decisão, houve briga generalizada entre jogadores dos dois times e 11 deles foram expulsos.

Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo se revezaram como campeões desde então. O Rubro-Negro é o maior vencedor do torneio, com 38 taças, seguido do Flu, que tem 33. O Cruzmaltino é o terceiro que mais venceu o Estadual do Rio, com 24 troféus, enquanto o Glorioso tem 21.