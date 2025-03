Real sofre com 'lei do ex' e perde para o Betis com galáticos apagados

Betis devolveu "gol relâmpago" e, de pênalti, aplicou a lei do ex. Os jogadores de velocidade do time de Sevilha complicaram a zaga do Real Madrid no primeiro tempo. Aos nove minutos, Rudiger atropelou Jesus Rodríguez dentro da área e o ex-merengue Isco converteu. Dois minutos depois, Antony amarelou Alaba após escapar em velocidade.

Trio galático ficou encaixotado, e Antony complicou a defesa do Real Madrid. Com muita dificuldade para levar perigo por conta da forte marcação do Betis, o Real Madrid pouco viu Vinicius Jr, Rodrygo e Mbappé. Do outro lado, Antony encontrou espaço em uma desencontrada defesa do Real Madrid tanto para finalizar quanto para servir Chucho Hernández.

Ancelotti colocou Endrick, mandou o Real para o 'abafa', mas não evitou a derrota. Brigando pelo título do Espanhol, o Real Madrid foi buscar pelo menos o empate em Sevilha, e Carlo Ancelotti apostou na estrela de Endrick. O camisa 16 entrou na vaga do apagado Mbappé aos 31 minutos do segundo tempo e, quatro minutos mais tarde, já finalizou à direita da meta do Betis.

Gols

0x1: Aos 10 minutos do primeiro tempo, Mbappé recebeu na entrada da área e deu lindo passe para Mendy. Dentro da área, o lateral esquerdo tocou de primeira para Brahim Díaz, que bateu forte contra o gol livre.

1x1: Aos 34 minutos do primeiro tempo, Isco cobrou o escanteio na linha da pequena área. Johnny subiu livre e cabeceou forte. Courtois tocou na bola, mas não evitou o gol.