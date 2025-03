Abel celebra acordos do Palmeiras na Europa e dispara indireta ao mercado

Abel Ferreira não escapou do assunto mercado da bola após o Palmeiras ter feito "parecer fácil" a classificação à semi do Paulistão, com atuação de gala de Estêvão. O técnico português destacou os negócios do clube com gigantes da Europa, tando vendendo quanto comprando, e mandou alfinetadas a rivais do futebol brasileiro.

É um orgulho estar em um time que negocia com Chelsea, Manchester City, Real Madrid e Barcelona. Isso significa que eles acreditam e confiam no trabalho do Palmeiras. Ao contrário de clubes brasileiros, que não conseguimos negociar, nos devem dinheiro e muitas vezes não querem negociar jogadores conosco.