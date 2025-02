Saída de Vitor Roque faz técnico do Betis perder a paciência

A saída de Vitor Roque incomodou o técnico Manuel Pellegrini. Embora não tenha se alongado ao comentar a transferência do centroavante para o Palmeiras, o comandante do Betis reclamou do alto número de saídas no decorrer desta temporada.

Vitor Roque não treinou hoje porque sua transferência para o Palmeiras está finalizada. [...] Não tenho maiores comentários [sobre a saída de Vitor Roque]. Se foram 18 jogadores nesta temporada, por diversos motivos. Com o elenco que temos, vamos tentar chegar o mais longe possível. Manuel Pellegrini, técnico do Bétis