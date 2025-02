Várias propostas, mas sem acordo: como está situação de Lorran no Flamengo

O meia-atacante foi oferecido pelo Fla a Cruzeiro e Fortaleza. No caso do clube mineiro, o nome dele estava envolvido na troca com Matheus Pereira, mas o negócio não foi para frente. Lorran chegou a aceitar a ideia, mas não evoluiu. Ainda há, porém, um interesse da Raposa.

As conversas com o Fortaleza esquentaram e ainda seguem. O Flamengo levou a proposta direto a Lorran, que ouviu e gostou. No entanto, o estafe do atleta não foi consultado. Agora, eles avaliam a negociação para entender os termos junto ao jogador e, talvez, avançar de vez.

Com relação ao Red Bull Bragantino, o interesse foi levado ao Fla pelos empresários. Clube, estafe e jogador vão tentar buscar um denominador comum para avançar em alguma das equipes.

O Flamengo quer emprestar Lorran com o salário pago integralmente pelo outro clube. A ideia é dar rodagem ao garoto para que retorne ao rubro-negro mais experiente. O acordo não terá opção de compra fixada, no máximo uma porcentagem em caso de venda.

A chance de uma saída até o fim desta sexta-feira é pequena. Jogador e estafe não querem fazer nada com pressa. Pelo lado do Flamengo, caso isso não se resolva, Lorran seguirá no time sub-20.