Textor se diz chocado com protestos no Botafogo e detona 'mensagem de ódio'

Dono da SAF do Botafogo, John Textor se disse "chocado" com alguns protestos que viu contra ele na noite de ontem (27), no duelo com o Racing, da Argentina, no Nilton Santos, e classificou como "patético" as mensagens de ódio que vem recebendo.

O empresário assegurou ainda que não houve ordem da diretoria para reprimir manifestantes. Uma confusão aconteceu na arquibancada quando seguranças do estádio e policias militares tentaram impedir que faixas de protesto fossem abertas.