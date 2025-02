Textor é uma figura inconfiável e arrogante, diz Juca: 'Um Trumpzinho'

John Textor mostrou ser um dirigente "inconfiável e arrogante" após mais um fracasso do Botafogo neste início de temporada, disse o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

O dono do Botafogo se revoltou com o vice da Recopa Sul-Americana para o Racing, da Argentina, no estádio Nilton Santos, e inclusive arremessou a medalha de prata para a torcida.