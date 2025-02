Textor defende sintético e detona gramados naturais do Brasil: 'Pasto'

'Pasto de vaca'. Eu acho que não temos uma quantidade grande de vantagem. Fomos o melhor time fora de casa no ano passado. Onde está a vantagem? Jogamos no campo deles e ainda estávamos vencendo. Achamos que esse campo reduz as lesões, comparado a outros campos que temos aqui no Brasil. Eu não entendo completamente a razão para isso. Mas a raiz está rasa, a grama sai. Parece um pasto de vaca".

Discussão entre os clubes. "Eu não me importo em discutir isso. Mas não venha com provas anedóticas, jogadores dizendo que os joelhos doem. Os jogadores talvez estejam falando de outro campo (sintético). Nosso campo é confortável para jovens e velhos jogadores. Indo adiante, se houver uma mudança, é que tem que haver padrões para grama natural".

Sugestão de tipo de campo. "Se decidirem se livrar do artificial, têm que aumentar o nível da grama natural. Eu sugeriria um campo da Desso, que temos na Premier League. 20% híbrido, 80% grama. Incrível. Nossos clubes têm dinheiro na primeira divisão. Se vamos nos livrar do artificial, vamos com tudo. Vamos colocar o Desso. Custa 1,3 milhão de dólares. Parem de falar do nosso campo. Se quiser falar sobre grama, tem que melhorar ao redor do país".