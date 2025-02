Textor defende planejamento no Botafogo e cita 2024: 'Estamos adiantados'

"Vamos falar sobre história. Torcedores do Botafogo são bons de história. Fomos horríveis no Carioca. Lutamos para ficar em quinto. Eu estava tentando montar o elenco enquanto estava procurando um técnico. Isso parece familiar? Parece com 2025, não parece? Se fizemos isso do nosso jeito, do meu jeito, e terminamos tendo o melhor ano em 120 anos, por que mudaria? Uma coisa que eu aprendi nas últimas três semanas é que fomos capazes de mudar o desespero da nossa torcida para ambição. Nossa torcida agora espera campeonatos".

O que você viu em Renato Paiva?

"Engraçado, eu realmente não ouvi o nome dele. Eu vi os vídeos dele, é como eu acho treinadores".

Influência no Benfica

"Todo mundo sabe que eu passei muito tempo com amigos do Benfica. A Eagle Football ganhou esse nome não por causa do Crystal Palace, mas do tempo que eu pensei que iria comprar uma parte do Benfica. Eu amo a academia, os treinadores, o jeito que podemos aplicar a estrutura e disciplina daquele estilo no Botafogo".

Estilo de jogo