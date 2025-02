'Não sou surdo', diz Textor sobre pressa da torcida do Botafogo por técnico

Papo com outros técnicos: "Como dono de muitos clubes, gosto desse processo de conversas com treinadores. Em 2021, tomei um café com Paulo Fonseca. Aqui estamos em 2025 e achamos que ele era perfeito para uma vaga aberta na nossa organização [Lyon]. Aproveitei esse tempo não só entrevistando, mas conversando com vários treinadores diferentes. Gosto de deixar essas conversas próximas, isso gera muitos rumores e especulações sobre quem receberia uma oferta, mesmo se não tivéssemos oferecido. É um processo que leva tempo".

Saídas de astros: "No caso de jogadores recentes que vieram para nos ajudarem, foi prometido que retribuiríamos se eles nos ajudassem a sermos ser campeões. Acredito que conseguimos sucesso rapidamente porque os jogadores confiaram que o Botafogo é um caminho maravilhoso em suas carreiras. Mostramos evidências de mudar a direção de jogadores pelo Botafogo e para a Europa, onde muitos sonham em jogar. A realidade econômica criou o caminho de imigração do Brasil e da América do Sul para a Europa. Isso existia antes de mim."