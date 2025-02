Técnico do Botafogo teve bate-boca com jornalista em 1ª passagem pelo BR

Renato Paiva encerrou a saga do Botafogo por um técnico e inicia sua segunda passagem pelo futebol brasileiro. O português comandou o Bahia em 2023, com direito a bate-boca com jornalista após vitória sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Paiva rebateu críticas antigas do radialista Jailson Baraúna e o clima esquentou. Baraúna fez a primeira pergunta da coletiva, mas o técnico comentou as críticas do jornalista após o triunfo do Bahia sobre o América-MG, por 3 a 1, que aconteceu duas rodadas antes.