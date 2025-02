São Paulo tem três jogadores entre pré-convocados para seleção; veja nomes

Uma provável convocação não deve interferir na presença dos jogadores na reta final do Paulistão. O Brasil jogará nos dias 20 e 25 de março. Caso chegue à final do estadual, o São Paulo fará o jogo de ida no dia 16 e a volta em 27 de março.

Dorival pré-convocou 52 jogadores nesta sexta-feira. A lista divulgada conta com jogadores de diversos times brasileiros: Danilo, Alex Sandro, Léo Ortiz, Wesley, Gerson e Bruno Henrique (Flamengo), Hugo Souza e Yuri Alberto (Corinthians), Weverton e Estêvão (Palmeiras), Neymar (Santos), Alex Telles e Igor Jesus (Botafogo), Fabrício Bruno (Cruzeiro) e Guilherme Arana (Atlético-MG) estão entre os pré-convocados.

A lista oficial com os 23 convocados será divulgada na próxima sexta-feira. Os atletas chamados defenderão o Brasil nos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Veja lista completa

GOLEIROS