Rival do Palmeiras quer anular Estevão e bola parada: 'Tudo pode acontecer'

O São Bernardo se prepara para um dos jogos mais importantes de sua história. Neste sábado, às 20h30, a equipe enfrenta o Palmeiras pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em jogo único no estádio 1º de Maio. O time do ABC tem a vantagem de decidir em casa por ter somado mais vitórias na fase classificatória (7 contra 6 do adversário).

O técnico Ricardo Catalá, que já comandou o clube na conquista da Série A2 do Paulista em 2021, destaca a importância do confronto. "Todos os jogos foram encarados como uma final, porque o grande objetivo era fazer uma campanha espetacular. Agora, é momento de sonhar, desfrutar e trabalhar muito para poder avançar de fase", afirmou.

O desafio de encarar o favorito Palmeiras

O adversário do São Bernardo é um dos clubes mais vitoriosos dos últimos anos, sob o comando do técnico Abel Ferreira. Catalá valoriza a consistência do Palmeiras, mas reforça que o foco está na equipe paulista como um todo. "O Palmeiras é gigante, independente de quem seja o treinador. É uma instituição histórica e os resultados recentes só reforçam isso", disse.