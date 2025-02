Renato Paiva minimiza desconfiança no Botafogo: 'Nem Guardiola é unânime'

O que mais ele falou?

"Chosen one": É um processo que é um bocadinho mais largo do que aquilo que parece. O nome esteve em cima da mesa, como estiveram outros. Eu vou utilizar uma palavra que é muito querida para a nossa torcida. Houveram muitos nomes, falou-se com muita gente, o escolhido fui eu. O escolhido como é a torcida, como a torcida se vê. Escolhida é quase um termo, é um termo bíblico. E é um termo forte e bonito. Torcida sente-se escolhida por ser Botafogo. E no meio de tantos nomes eu senti-me o escolhido, o chosen one, como dizia o John. E ser o escolhido no meio de tantos nomes, uns com mais carreira, outros com menos, uns mais vitoriosos, outros menos, ser o chosen one deixou-me feliz.

O tempo de Deus é assim, o escolhido fui eu. O escolhido para fazer a torcida do Botafogo, os escolhidos, mais felizes e continuarmos nas vitórias. Portanto, o nome esteve no timing que os dirigentes entenderam, chamou-me à reunião, e volto a estar muito orgulhoso com as palavras do John, no meio destes nomes todos, dizer que eu fui o mais preparado de todos. Isso deixa-me obviamente muito orgulhoso, consciente da responsabilidade, mas com uma vontade tremenda de começar a trabalhar, de conhecer os meus jogadores"

Relação com a torcida. "A relação com a torcida é muito simples: é ganhar e ganhar. É no Brasil e em todo o lado, mas sei que no Brasil é mais. É importante a torcida de um gigante desse ter essa pressão e esse desejo de ganhar sempre, mas temos que estar preparados para dar essa resposta. Dizia muito aos meus jogadores do Toluca, quando estávamos em 13º e com o estádio não muito cheio que trazemos as pessoas para perto de nós "de dentro para fora", aquilo que fazemos em campo. Depois de uns meses, o estádio estava cheio com ingressos esgotados e tivemos apenas uma derrota em casa. Foi o trabalho deles no campo, ganhando, na forma de jogar, que cativamos o adepto. Sabemos o que o torcedor do Botafogo quer e vamos com o elenco que temos, que eles já sabem fazer, dar essa continuidade com cunho pessoal, sem mudar muito porque a base é campeã.

Mas a relação com a torcida é isso, ganhar respeito porque sei que é difícil para treinadores no Brasil. Também tive isso no Bahia, aprendi, e respeito todas as torcidas. É o coração do clube, é que bate, que sofre, que ri, o mais importante é a torcida. Agem da emoção e na paixão, entendemos isso, mas desse lado temos que ter muito a razão para tomar as decisões porque estamos no dia a dia e saber quais são as melhores decisões porque às vezes eles não entendem. Mas quando a bola entra no gol adversário ele acabam por entender".

Escolha pelo projeto. "A primeira coisa que me fez aceitar o projeto é o escudo, a grandeza e a história. Chego num momento que vou treinar o campeão do Brasil e da América. Isso juntando a uma história de gente tão ilustre, como Garrincha, Maurício, Túlio, Nilton Santos... isso era mais que suficiente quando o convite chegou. Recusei alguns convites porque não eram projetos. Essa forma do John e da Eagle de olhar o jogo é a cara da minha comissão e como vemos o trabalho. Pedir tempo é complicado, eu sei, mas este projeto é um casamento perfeito. Nem sempre vamos ganhar. Para mim o jogar bem é relativo, mas temos que ter a bola. Os jogadores vão desfrutar muito. O Artur deixa uma marca positiva. Temos a pressão de ganhar, com uma torcida que quer ganhar. O sonho de qualquer treinador é jogar por títulos. Dentro de tudo isso o nome do Botafogo era suficiente. Foi uma proposta dentro de tudo o que eu vejo"