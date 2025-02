Reforço menos badalado impressiona Palmeiras e atende sonho antigo de Abel

O zagueiro Micael chegou ao Palmeiras sem causar grande impacto na torcida. O jogador de 24 anos passou pela base da Inter de Limeira e do Atlético-MG, mas praticamente não atuou como profissional no Brasil e só consolidou sua carreira no futebol dos Estados Unidos. Mesmo assim, em uma semana no Alviverde, o defensor já impressionou quem está no dia a dia do clube.

O que aconteceu

O zagueiro impressionou pelo aspecto físico. Profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde ficaram impressionados com os testes de força que Micael fez ao chegar na Academia de Futebol.

O técnico Abel Ferreira queria um jogador mais forte fisicamente em seu elenco, e todos ficaram surpresos com Micael. O defensor fez quatro treinos pelo clube e recebeu elogios pela imposição física.