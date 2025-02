Neymar, Yuri Alberto e Oscar estão em pré-lista da seleção com 52 nomes

A seleção brasileira encara a Colômbia no dia 20 de março e a Argentina no dia 25. O Brasil é o quinto colocado das Eliminatórias, com 18 pontos. Os argentinos lideram com 25.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Veja a lista

Goleiros

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Manchester City (ING)

Hugo Souza - Corinthians

Lucas Perri - Lyon (FRA)

Weverton - Palmeiras

Zagueiros