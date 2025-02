Palmeiras anuncia Vitor Roque, contratação mais cara do futebol brasileiro

O Palmeiras anunciou a contratação de Vitor Roque. O atacante, que estava emprestado ao Betis, mas pertencia ao Barcelona, chega após longa novela para suprir uma carência antiga da equipe de Abel Ferreira.

O que aconteceu

O Palmeiras pagará 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual) pelo centroavante, além de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) em bônus por 80% dos direitos econômicos do jogador. Vitor Roque fechou com o clube paulista por cinco temporadas.

Vitor Roque se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro. Antes o posto era do argentino Thiago Almada, contratado por 25 milhões de dólares pelo Botafogo no meio do ano passado.