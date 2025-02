'Nunca liguei pra essa p...', diz Neymar sobre Bola de Ouro

O mais perto que Neymar chegou de melhor do mundo foi um terceiro lugar. Em 2015, ele ficou atrás do próprio Messi, que venceu a Bola de Ouro, e de Cristiano Ronaldo, segundo colocado. Naquele ano, o prêmio foi unificado entre Fifa e France Football.

A virada histórica pelo Barcelona

O empresário André Cury disse uma vez que Neymar deixou o Barcelona devido à repercussão do Barcelona 6 x 1 PSG. O time catalão perdeu do PSG de 4 a 0 em Paris, mas reverteu a vantagem nas oitavas de final da Liga dos Campeões e fez 6 a 1 no Camp Nou com atuação histórica do brasileiro. O agente foi quem negociou o jogador entre o Santos e o Barcelona.

Neymar havia vencido aquele jogo praticamente sozinho e nas primeiras páginas do dia seguinte quem saiu foi Lionel Messi (...) Ele não queria competir com Leo porque o ama muito, não é algo que estava disposto a fazer no Barcelona André Cury, em entrevista ao jornal AS, da Espanha, em 2023

Neymar explicou porque Messi o deixou bater o pênalti sofrido por Luis Suárez na histórica virada. O brasileiro converteu e fez o quinto gol do Barcelona, que ainda marcaria outro nos acréscimos com Sergi Roberto aproveitando cruzamento de Neymar, no gol da classificação.