'Não tem estratégia contra Estêvão, é craque', diz técnico do São Bernardo

Não há estratégia perfeita para marcar um craque como Estêvão, afirmou o técnico do São Bernardo, Ricardo Catalá, em entrevista ao De Primeira na véspera do jogo contra o Palmeiras pelas quartas de final do Paulistão.

É muito difícil marcar jogadores como o Estevão ou criar uma estratégia específica para ele, porque ele é um craque.