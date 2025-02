Mercado: Vitor Roque recordista, meia do Fla procurado e saídas no Santos

Wanderson foi anunciado como reforço do Cruzeiro Imagem: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Atacante na Raposa... O Cruzeiro anunciou a contratação do ponta Wanderson. O atleta de 30 anos chega à Raposa após defender o Internacional por três anos. O vínculo do jogador com o time mineiro é válido até dezembro de 2027. Já integrado ao elenco, ele deve atuar na equipe pelo lado direito, já que Leonardo Jardim conta com Dudu e Bolasie na ponta esquerda.

... e zagueiro no Galo. O Atlético-MG confirmou a contratação do jovem zagueiro Ivan Roman, de apenas 18 anos, com passagens pela seleção do Chile. O jogador chega após as saídas de Maurício Lemos e Bruno Fuchs e assinou contrato até dezembro de 2029. Mesmo sem sofrer gols nos últimos sete jogos, o Galo procurava peças para o setor defensivo, e o técnico Cuca aprovou a chegada do garoto.

Lorran deve deixar o Flamengo somente depois do Campeonato Carioca Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Meia do Fla é procurado, mas... Flamengo e Lorran seguem procurando um denominador comum para a saída do jogador. Depois de a negociação ter fracassado com o CSKA, o jovem recebeu diversas procuras de clubes brasileiros, mas ainda não houve acordo e a transferência pode ficar para depois do estadual. A janela se encerra hoje, mas há uma abertura extra. A CBF criou um período para que atletas que disputam campeonatos estaduais possam sair após o fim das competições, entre 10 de março a 11 de abril.

O Bidu vai ficar? Autor de um dos gols do Corinthians na vitória contra a Universidad Central-VEN, o lateral Matheus Bidu admitiu que há negociações em andamento pela renovação de seu contrato com o clube — o vínculo é válido até dezembro. As conversas, contudo, não avançaram até o momento. Ele não esconde que deseja permanecer no clube paulista, mas ressaltou que o negócio não depende apenas de sua vontade para se concretizar.