Corinthians e Bahia ficam a um passo dos grupos da Libertadores; veja jogos

O vencedor de cada um dos quatro confrontos avançará à fase de grupos. Os quatro derrotados irão para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Classificação e jogos Libertadores

O sistema de disputa é o mesmo das fases preliminares anteriores: jogos de ida e volta, com o time que somar mais pontos avançando à fase de grupos. Em caso de igualdade, a decisão se dará nos pênaltis.

As partidas serão disputadas ao longo das próximas duas semanas. A Conmebol ainda divulgará as datas e horários.

Os times classificados entrarão no pote 4 no sorteio que será realizado em 17 de março. Estas equipes podem cair em grupos com rivais do mesmo país. Ou seja, Corinthians e Bahia podem ir para o grupo de outros brasileiros caso se classifiquem.

