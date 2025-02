Textor manda recado à torcida do Fla: 'Não pode ganhar um jogo e falar m..'

Dono da SAF do Botafogo, John Textor colocou em exposição as taças da Libertadores e Brasileiro e mandou um recado para a torcida do Flamengo. O episódio aconteceu logo depois da apresentação de Renato Paiva como novo técnico do Alvinegro.

Essa é uma mensagem aos nossos torcedores. Aproveitem a jornada, vocês são campeões, vocês não têm motivo algum para ficar com vergonha. Digam aos seus amigos [torcedores] do Flamengo que vocês estão no topo da montanha. Vocês não podem ser derrubados do topo da montanha na pré-temporada. Você precisa ganhar muitos jogos para conquistar o Brasileirão. Você precisa ganhar um enorme torneio continental para conquistar a Libertadores. Você não pode aparecer quando estamos em transição, nos vencer em um jogo e falar m... sobre nós, está bem? Nós somos os campeões. Venham nos pegar Textor

O que aconteceu

Textor chamou as taças de "amigas" e as colocou em cima da mesa de coletiva. "Pedi para duas amigas entrarem e nos ajudarem na última parte da conversa", disse ele, pouco antes de funcionários do Botafogo entrarem com os troféus na sala.