Corinthians tem dois jogadores em lista de pré-convocados da seleção

Mesmo na disputa com goleiros que atuam na Europa, Hugo tem boas chances de ser convocado para a Data Fifa. O goleiro se destacou no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana de 2024 como pegador de pênaltis. Inclusive, na atual edição do Paulista, Hugo defendeu dois pênaltis na mesma semana — um deles de Estêvão, do Palmeiras e um dos pretendidos de Dorival, no último Dérbi.

Em caso de convocação, os jogadores desfalcariam o Corinthians numa possível final do Paulistão, que está marcada para o dia 27 de março. O time comandado por Ramón Díaz é um dos favoritos na briga pela taça, principalmente ter sido líder geral da tabela na fase de grupos. Neste domingo, a equipe enfrenta o Mirassol pelas quartas de final, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).

A seleção brasileira encara a Colômbia no dia 20 de março, e a Argentina no dia 25. O Brasil é o quinto colocado das Eliminatórias, com 18 pontos. Os argentinos lideram com 25.