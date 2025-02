Gil convence Caixinha e vai de vetado a solução para deficiência no Santos

Gil era um nome de segurança da torcida e foi frequentemente aplaudido nas escalações enquanto reserva. Basso oscilou na competição e, ao longo dela, participou diretamente de falhas no gol.

Classificação e jogos Paulista

Em uma sequência de jogos ruins, Caixinha reconheceu a deficiência na bola aérea e viu Gil como solução. Reconhecido por seu bom posicionamento e jogo aéreo, ele era a peça ideal.

Não vou discutir decisões técnicas, mas posso dizer que o Luisão, pelo gol contra o Botafogo-SP, não estaria no melhor nível de confiança para poder iniciar nessa posição. Nós jogamos com uma estrutura diferente, de três zagueiros. O Gil saiu no último jogo e não tinha nenhuma condição de iniciar esse jogo. Nós queremos que nossa equipe jogue com a linha defensiva no meio-campo. Com as características do Gil, é um pouco mais difícil.

Pedro Caixinha sobre Gil fora contra o Corinthians

A derrota no clássico foi o pontapé para a mudança da defesa, pois João Basso falhou em dois dos gols naquela noite. Caixinha se viu na nona rodada precisando vencer os três próximos jogos para classificar.

A chegada de Gil na zaga foi um complemento para as características de Zé Ivaldo e a defesa deixou de ser um problema para o Santos. Hoje a dupla é titular absoluta.

Caixinha considera o camisa 4 um elo entre comissão e elenco e reconhece que sua experiência pesa para a titularidade.