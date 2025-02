Flamengo tem seis jogadores na pré-lista da seleção brasileira; veja nomes

Uma novidade é Danilo sendo chamado como zagueiro, posição que chegou ao Flamengo para assumir. Ele vinha aparecendo ainda como lateral.

Léo Ortiz e Gerson também estavam nas últimas listas. Wesley aguarda a primeira convocação da vida, enquanto Alex Sandro não é chamado desde a eliminação na Copa do Mundo de 2022. A última vez que Bruno Henrique jogou pelo Brasil foi em 2019.

Os próximos jogos da seleção brasileira são em março. No dia 20, o Brasil enfrenta a Colômbia, às 21h45, em Brasília. No dia 25, o grupo vai a Buenos Aires encarrar a Argentina às 21h.

Além dos brasileiros, o Flamengo também deve ter outros atletas convocados. De la Cruz, Arrascaeta e Varela no Uruguai, Gonzalo Plata no Equador e Erick Pulgar no Chile são sempre chamados.