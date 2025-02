Flamengo ignora escolha do Vasco por sintético e não vê vantagem do rival

Filipe Luís ainda não teve uma experiência no Fla atuando em sintético. A última vez que a equipe teve essa experiência foi ainda com Tite em agosto, quando foi amassada em um 4 a 1 diante do Botafogo. Naquela ocasião, o treinador tirou vários titulares no intervalo pensando no jogo seguinte na altitude pela Libertadores.

No sintético do Niltão, o Flamengo tem apenas dois jogos. Venceu um em 2023 e perdeu o outro em 2024. Diante do Vasco, foram 13 clássicos disputados no estádio, nenhum deles nesse novo gramado. O Fla venceu seis vezes e perdeu duas, além de cinco empates.

É indiferente para mim, particularmente. Eu acho que é algo que todos têm direito de escolher porque é o mando deles. Então, independentemente de onde eles vão mandar o jogo, vamos fazer o nosso melhor trabalho. Como o Vasco não é um clube acostumado também com grama sintética, assim como o Flamengo, não tem vantagem para nenhum dos dois. Obviamente, se fosse contra uma equipe que já joga no sintético, poderia ter essa margem. Mas essa questão do Vasco foi uma escolha deles, a gente tem que ir lá jogar.

Alex Sandro, ao UOL

Chama um pouco atenção porque semana passada todo mundo se juntou para jogar em campo natural. Vamos ter que ir no Nilton Santos, jogar de igual para igual e definir no Maracanã. Aquele campo muda tudo, a velocidade da bola, os toques... Nem o Flamengo nem o Vasco vão estar à vontade. O Vasco não joga ali, se fosse o Botafogo, talvez (teria vantagem). Não sei por que decidiram jogar ali, para eles era melhor no Maracanã.

Varela, em entrevista coletiva

Filipe Luís ainda tem mais um treino nesta manhã para definir o time que vai jogar, que deve ser misto novamente. O Ninho do Urubu tem à disposição um campo sintético, mas o treinador ainda não utilizou nesta semana de preparação. Na época de Tite, ele costumava fazer uma atividade no local antes das partidas que tivessem esse tipo de piso.