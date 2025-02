Estaduais vão ao mata-mata, seguem no Carnaval e podem ter até octacampeão

Fluminense x Volta Redonda

Campeonato gaúcho

Wesley, do Inter, domina a bola em duelo com o Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho Imagem: Divulgação/SC Internacional

O Gaúchão já está a um passo da grande decisão, que caminha para ser um Gre-Nal. Os jogos de ida das semis já foram disputados, e os arquirrivais do Sul venceram suas partidas. As voltas serão disputadas no sábado.

O Grêmio pode se sagrar octacampeão consecutivo e igualar feito do Inter. O tricolor gaúcho venceu as últimas sete taças estaduais, desde 2018, tendo enfrentado o rival apenas duas vezes na final. Já o Colorado conquistou o octacampeonato entre 1969 e 1976.