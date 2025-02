Escola de samba do Botafogo aguarda Textor e é 1ª ligada a clube na Sapucaí

Os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí terão um momento histórico hoje. Pela primeira vez uma agremiação ligada a um clube de futebol desfilará na avenida. Trata-se da Botafogo Samba Clube, que participará da Série Ouro, que dá acesso à elite.

Os alvinegros chegam com o enredo "Uma Gloriosa História em Preto e Branco", do carnavalesco Alex de Souza, que conta toda a trajetória do clube.