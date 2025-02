Corinthians tem uma defesa muito ruim, diz Juca: 'Bola na área é um terror'

O Memphis, apesar de dois belos arremates e três belos passes, alguém dirá: 'quer mais dele?'. Eu quero, para quem ganha o que ele ganha, quero — ele está evidentemente fora de ritmo.

E o Rodrigo Garro naturalmente está sentindo falta de jogo.

Juca Kfouri

Textor é uma figura inconfiável e arrogante, diz Juca: 'Um Trumpzinho'

John Textor mostrou ser um dirigente "inconfiável e arrogante" após mais um fracasso do Botafogo neste início de temporada, declarou o colunista Juca Kfouri.

O dono do Botafogo se revoltou com o vice da Recopa Sul-Americana para o Racing, da Argentina, no estádio Nilton Santos, e inclusive arremessou a medalha de prata para a torcida.