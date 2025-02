Corinthians: Angileri alfineta ex-técnico e se diz pronto para ser titular

No primeiro ano que cheguei à Espanha, participei bastante. Depois de chegar o novo técnico, preferia outro tipo de lateral, e isso me afetou muito. Não me deixou jogar ou brigar pela posição. Quando entrava, não era a na minha posição [de origem]. Jogador precisa que o técnico mostre essa confiança para render ao máximo.

Não consegui jogar com a forma de jogo do técnico anterior, por isso me vi muito afetado. Não é algo que me preocupe, essa sequência de jogos [no Brasil]. Creio que em alguns jogos posso pegar ritmo, ter confiança, e chegar ao melhor rendimento. Sabendo que há muita competitividade interna e no calendário do Brasil, sim.

Fabrizio Angileri, em apresentação oficial no Corinthians

O jogador destacou confiança da dupla Ramón e Emiliano Díaz para aceitar a proposta do Timão. Em um desabafo, ele afirmou que vai usar o clube paulista como um lugar para recuperar sua autocofiança e o bom futebol.

Creio que foram muito importantes, tanto Ramón quanto Emiliano. Sabiam que não estava em um momento de tanta competitividade, mas confiaram em mim pelo desempenho anterior ao Getafe. Agradeço pela confiança e espero me recuperar. Agradecer a Fabinho, Renan e o estafe, foram importantes na negociação e depositaram sua confiança a mim, tenho que retribuir dentro do campo. Trato com muita seriedade e não vejo a hora de poder estar dentro de campo e desfrutar.

O que mais disse o lateral?

À vontade no Timão. "Sou a pessoa que vem competir por um lugar. Sou um a mais que vai brigar e a decisão será do técnico. É certo que há muita competitividade. É um grupo muito bom, estou me sentindo em casa, como se estivesse há muito tempo. Tanto Romero, Carrillo, Garro foram muito importantes comigo, que se aproximaram, me recepcionaram da melhor forma."