Como joga o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, contratado pelo Corinthians

A seguir, o UOL destrincha o estilo de jogo, as características e os números do lateral argentino, que assinou com a equipe paulista até 31 de dezembro de 2025.

Angileri: velocidade e controle de bola

Angileri tem velocidade e controle de bola entre as suas principais características. É um lateral que força espaço, chega bem à linha de fundo e faz bons cruzamentos, além de variar entre o corredor e meio-espaço — setor do campo com mais possibilidades na partida, sobretudo para jogadas rápidas.

O jogador começou a carreira profissional no Godoy Cruz, da Argentina, como ponta-esquerda. Essa formação foi importante para que ele desenvolvesse a qualidade de ser agudo no ataque.

No entanto, foi na posição em que joga atualmente que Angileri realmente se destacou no futebol argentino, com a boa atuação na Libertadores de 2017. Duas temporadas depois, ele foi vendido ao River Plate.

Sob o comando do técnico Marcelo Gallardo, atual comandante do clube, Angileri potencializou sua qualidade ofensiva. Em 2021, o atleta fez a melhor temporada pela equipe de Buenos Aires — ano em que somou disputou 47 partidas e somou 14 participações diretas em gols.