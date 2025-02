Palmeiras: Betis anuncia fim de empréstimo e se despede de Vitor Roque

O Betis anunciou hoje que chegou a um acordo com o Barcelona pelo fim do empréstimo de Vitor Roque. O centroavante pertence ao Barça e foi vendido ao Palmeiras.

O que aconteceu

Betis tinha contrato com Vitor Roque até o meio deste ano, mas concordou com a liberação antecipada. Segundo Thiago Arante, colunista do UOL, o Barcelona cedeu parte do valor de uma venda futura do ponta marroquino Abde Ezzalzouli ao Betis pela liberação de Vitor Roque.

O clube espanhol aproveitou para se despedir do centroavante brasileiro. "O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte no futuro profissional", escreveu em nota.