Vasco apresenta argentino e português e os inscreve para enfrentar Flamengo

O Vasco apresentou na tarde desta quinta-feira (27) dois pontas e já os inscreveu para as semifinais do Campeonato Carioca: o argentino Benjamín Garré e o português Nuno Moreira. As chances são grandes de que ambos estejam relacionados para o clássico contra o Flamengo, neste sábado (1), no Nilton Santos.

O que aconteceu

Garré chega do Krylya Sovetov, da Rússia. Revelado pelo Vélez Sarsfield (ARG), foi para o Manchester City (ING) com apenas 16 anos e por lá ficou durante três anos, até retornar ao futebol argentino onde defendeu o Racing e o Huracán.