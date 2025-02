Textor faz acordo de R$ 1 milhão no STJD após acusações sobre manipulação

John Textor, dono da SAF Botafogo, se livrou do risco de uma punição pesada, mas vai ter que pagar R$ 1 milhão para isso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O dirigente alvinegro estava denunciado por fazer acusações de manipulação de resultados sem mostrar provas.

No juridiquês do tribunal, uma ofensa à honra de Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e até do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e do árbitro Bráulio da Silva Machado.