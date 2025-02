'Sobrevivente', Palmeiras tem números de favorito na busca pelo tetra; veja

O Palmeiras só conquistou sua vaga para as finais do Paulistão na última rodada com um triunfo dramático contra o Mirassol combinado com um tropeço da Ponte Preta jogando em casa contra o RB Bragantino. No entanto, os números do Alviverde na primeira fase mostram que a equipe não é apenas "sobrevivente" e entra forte na briga pelo Estadual.

O que aconteceu

O Palmeiras tem o ataque mais letal do Paulistão ao lado do Mirassol. A equipe marcou 21 gols em 12 jogos, como o time do interior, com uma média de 1,75 gol por jogo. O sistema ofensivo era uma preocupação da comissão técnica antes de a temporada começar pela falta de um camisa 9, mas os números foram bons e superaram a campanha de 2024 (20 gols na fase de grupos).

A equipe tem melhor defesa das finais do Paulistão. O Palmeiras levou 10 gols na primeira fase e só ficou atrás no quesito para a Ponte Preta, já eliminada, com oito gols sofridos. Entre as equipes que estão na fase decisiva, o Alviverde leva vantagem.