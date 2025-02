Messi quer voltar à Europa e tem meta para fim da carreira, diz jornalista

Quem foi o primeiro a dizer que Messi iria ingressar no Inter Miami? Eu. E agora estou lhe dizendo: 'Ele está voltando para o Barcelona'. É isso. Palavras de Leo Messi: 'Eu não posso deixar o futebol sem antes jogar no novo Camp Nou.'

Alex Candal, ao programa Futbol Total, da Dsports

Messi tem contrato com o Inter Miami até o final de 2025. Para iniciar a próxima temporada europeia jogando pelo Barcelona, ele teria que rescindir com o clube norte-americano, que sonha com a permanência do jogador para 2026. O vínculo atual do craque argentino conta com uma cláusula de extensão de 12 meses, segundo a rádio britânica TalkSport.

Messi chorou em sua despedida do Barcelona, em agosto de 2021. O argentino havia chegado a um acordo para um novo contrato, mas o vínculo não pôde ser assinado devido "a obstáculos econômicos e estruturais". O clube espanhol buscou reduzir a folha salarial para não ultrapassar o fair play financeiro imposto pela LaLiga e, assim, formalizar a permanência de Messi, que não aconteceu.

Na nossa cabeça, o futuro é voltar a viver em Barcelona. Meus filhos, minha esposa e eu sentimos muita falta de Barcelona. Temos amigos e deixamos muitas coisas lá. Meus filhos são catalães. Morei em Barcelona toda a minha vida, eu sento lá e sinto muita falta. Nunca se sabe aonde a vida vai te levar, mas nossa intenção é voltar porque é nossa casa .

Messi, em entrevista à Catalunha TV3, em novembro de 2024

Lionel Messi deixou o Barcelona como maior jogador da história do clube. Foram 672 gols em 778 jogos. Entre as principais conquistas estão quatro títulos da Liga dos Campeões e dez troféus do Campeonato Espanhol.