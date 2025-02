Neymar diz: Estava de cueca em visita do Guardiola e quase fui pro Bayern

Neymar foi uma das primeiras pessoas a saber do acerto de Guardiola com o Bayern de Munique. Apesar da conversa com o técnico espanhol, ele preferiu declinar a oferta e acertar com o Barcelona.

Perguntei para qual time ele ia, e ele disse que não podia falar. Eu pedi e ele falou que ia assinar com o Bayern. Ele disse: 'sei que é uma cidade de frio, não é como Barcelona ou Madri, que é calor, mas prometo que vou cuidar de você lá'. Eu cogitei. Neymar

O que mais ele disse?

Recusa ao Real quando tinha 14 anos: 'Fiquei cinco ou seis dias na Espanha, treinei todos os dias. Estava comendo mal para caramba. Deitava nos treinos. Em três dias, eu tinha assinado contrato para jogar um campeonato. O Real agilizou, falou que eu ia ficar, mas chegou na quinta — o campeonato era no sábado — falei para o meu pai que queria ir embora. Chorando. Meu pai falou que tudo bem. Senti saudades do Brasil, da família, dos amigos. Estávamos comendo mal no hotel, o Robinho convidou a gente para comer na casa dele."

Volta ao Brasil após período no Real: "O Wagner Ribeiro, que era meu agente, faz a proposta para o Santos. Meu pai queria R$ 200 mil para eu voltar. O Wagner colocou R$ 1 milhão. Meu pai ficou desesperado achando que não iam aceitar. O Marcelo Teixeira respondeu em dois minutos: 'ok. Pode voltar ao Brasil'"

Lesão de 2014: "Quando eu caí, eu fui para uma sala no estádio com os médicos e eu não conseguia mexer as pernas. Me deu desespero. Isso me assustou muito. Doía muito. Eu tentei voltar quando caí. Uma dor que veio da nuca até o pé. Eu gritei muito de dor. Fui para o hospital, faço os exames e o médico disse que tinha uma notícia boa e outra ruim. A ruim era que eu estava fora da Copa. A boa era que se fosse 2cm para o lado, eu ficava paraplégico. As pessoas falavam que era mentira, que eu não estava machucado. Pô, eram os moleques que me davam banho."