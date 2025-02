Mercado: fim da novela Vitor Roque, plano de Messi e valor por Yuri Alberto

Lionel Messi tem um desejo: jogar no novo Camp Nou com a camisa do Barcelona Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Desejo de Messi. Aos 37 anos, Lionel Messi tem planos para retornar ao Barcelona antes de se aposentar dos gramados. A informação é do mesmo jornalista que cravou a transferência do argentino do PSG para o Inter Miami em 2023. O espanhol Alex Candal, do DirecTV Sports, relembrou o furo anterior e noticiou que Messi "está voltando para o Barcelona". O jogador não quer encerrar a carreira sem atuar no novo Camp Nou, que deve ser reaberto no final deste ano.

Fim do ciclo. De olho em uma grande reformulação no elenco para a próxima temporada, o Manchester City trabalha com a ideia de negociar Ederson, cujo contrato atual termina em junho de 2026. A ideia passa por fazer uma venda logo depois do Super Mundial de Clubes, em julho, assim não correria o risco de perder o goleiro de graça — ele, que está no time desde 2017, pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro.

Yuri Alberto é um dos destaques da equipe do Corinthians nesta temporada Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Valor por Yuri. Augusto Melo, presidente do Corinthians, estipulou um valor para a venda de Yuri Alberto, um dos principais destaques do time. O dirigente disse que consideraria a venda do jogador por 30 milhões de euros (R$ 182 milhões na cotação atual), mas desde que o valor "seja limpo". A declaração foi dada durante entrevista no programa Benja Me Mucho, de Benjamin Back.

Ex-Grêmio no Inter. O Inter encaminhou a contratação do volante Diego Rosa, jogador formado no Grêmio que estava emprestado ao Lommel SK, da Bélgica, e que pertence ao Bahia. Ele, que tem 22 anos, já se despediu do clube belga nas redes sociais e é aguardado em Porto Alegre para finalizar os últimos detalhes da negociação. O Colorado corre para conseguir regularizar o jogador até sexta, quando se encerrará a janela de transferências. Ele será emprestado por uma temporada, com opção de compra ao final do vínculo.