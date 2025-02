Luxemburgo elogia Adriano e revela 'um dos maiores arrependimentos da vida'

Luxemburgo explicou qual seria a sua estratégia para trabalhar com o Imperador. Protagonista do Flamengo em 2009, que culminou no título brasileiro, Adriano não teve o mesmo desempenho no ano seguinte e se envolveu em polêmicas.

Sabe o que eu ia fazer? Lá é perto de onde fui criado. Ia subir no morro e dizer: 'Quando ele chegar aqui, mandem ele para baixo, para eu cuidar dele'. Acho que ele teria tido mais longevidade na carreira e disputado mais uma Copa do Mundo, o que era importante. É algo que eu queria ter feito, ajudá-lo, assim como ajudei muitos outros.

Vanderlei Luxemburgo

À época, Luxa chegou a dizer que Adriano estava 'fora da filosofia do Flamengo'. A frase foi dita durante uma coletiva em que ele oficialmente descartou a volta do Imperador à Gávea.

A presidente [Patrícia Amorim] conversou comigo por telefone, sobre Adriano. Temos um projeto aqui no Flamengo e que seja pela última vez que vou falar isso. Não vamos ficar sustentando uma coisa. Adriano está fora da filosofia do Flamengo. Pela última vez. Falaram que ele é a bola da vez. Ele não é a bola da vez no Flamengo.