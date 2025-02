Lado B? Micael e Fuchs não vieram 'do nada' para o Palmeiras, diz Latif

Bruno Fuchs e Micael já estavam no radar do Palmeiras, apesar de serem contratações menos badaladas, afirmou o setorista do UOL Flavio Latif, no UOL News.

Os dois zagueiros foram apresentados oficialmente pelo clube alviverde nesta quinta (27).

O Bruno Fuchs é mais conhecido. Fez parte do elenco campeão olímpico da seleção brasileira em Tóquio. Ele fez a base no Inter e jogou no CSKA Moscou. Então, é um atleta que gera expectativa dentro do Palmeiras e a torcida conhece mais.